Wülfrath : Gemeinde will Himmelfahrt draußen feiern

(RP) Seit dem 3. Mai feiert die katholische Kirchengemeinde Wülfrath wieder werktägliche Präsenzgottesdienste im reduzierten Teilnehmerkreis, zu den üblichen Zeiten und am üblichen Ort. Anmeldung und Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses sind dazu erst einmal nicht erforderlich, heißt es aus dem Pfarrbüro. Voraussetzung ist aber das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes während des ganzen Gottesdienstes, das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln und die Gewährleistung der Ordnerdienste vor und während der Feier. Nicht gefeiert würden in diesem Jahr die traditionellen Mai-Andachten, da sie unmittelbar vor den Abendmessen gehalten werden müssten und dann zu wenig Zeit zum Durchlüften des Kirchenraumes bleibe. Bei einem längeren zeitlichen Abstand zwischen Andacht und Messe wären die Küster- und Ordnerdienste nicht zu gewährleisten.

Für die Feiertage Christi Himmelfahrt und Fronleichnam ist ein Freiluftgottesdienst um 11 Uhr am Pfarrzentrum Düssel angedacht. Einzeltaufen und Trauungen sind an den Wochenenden in den Kirchen möglich, wenn auch nur in kleinem Kreis. Am Pfingstmontag ist auf dem Platz vor der Kirche Heilige Familie um 11 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst geplant.