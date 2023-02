Karneval in Wülfrath 2023 Der Wülfrather Rosenmontagszug rockt

Janin Heidrich ist noch gar nicht so lang im Verein. Weil sie mitten in der Pandemie aus Heiligenhaus nach Wülfrath zog und kaum Gelegenheit hatte, neue Leute in der Stadt kennenzulernen, schloss sie sich kurz nach der Pandemie der WüRG an. „Das ist total schön, mal wieder etwas in Gemeinschaft im Verein machen zu können“, sagt Heidrich. Gemeinsam mit Alexandra Erbach hatte sie beispielsweise an den Gitarren gebastelt und gemalt, während die Männer mit dem schweren Werkzeug den Wagen zusammenschusterten. Auch für langjährige Mitglieder sei das Projekt Wagenbau ein besonderes gewesen. „Nach jedem Treffen haben wir gegrillt, jeder hat was mitgebracht. Das hat uns schon wieder etwas nähergebracht“, sagt Alexandra Erbach, die sich nun auf den Rosenmontagszug freut. Insgesamt werden rund 40 Kinder und Erwachsene mit zotteligen Perücken, gelben Warnwesten und schwarzen Jutebeuteln sowohl auf dem Wagen als auch als Fußgruppe mit Bollerwagen den Rosenmontagszug in Rohdenhaus rocken.