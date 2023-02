Karneval in Wülfrath „Trotz Corona und Radau rufen wir Helau!“

Da wackelt die Kalkstadt – der Karneval feiert am Rosenmontag ein rauschendes Comeback. Nach zwei schier endlosen Corona-Jahren ist klar: Wülfrath hat die Sache mit dem Karneval nicht verlernt. „Im Gegenteil – ich hatte den Eindruck, die Menschen haben förmlich darauf gewartet, wieder Straßenkarneval feiern zu können“, sagte der Leiter des Ordnungsamtes, Sebastian Schorn, am Montagabend in einer ersten Bilanz. Zwischen 3500 und 4000 Jecken gingen nach Schätzungen von Ordnungsamt und Polizei am Rosenmontag am Kliff und in den Nachbarstraßen vor Anker.