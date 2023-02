Karneval in Wülfrath 2023 Der „Zoch kütt“ in Rohdenhaus

Straßensperrungen Die Stadt teilt mit, dass das Parken im Wohngebiet Rohdenhaus für den Zug wie gewohnt eingeschränkt wird. Das Ordnungsamt bittet, auf die geänderten Verkehrsregeln zu achten. Außerdem müssen sich Verkehrsteilnehmer, die nicht am jecken Treiben teilnehmen, auf Verkehrsbehinderungen einstellen. In der Zeit von 14.30 bis etwa 17 Uhr wird es im Bereich Flandersbacher Straße, Rützkausener Straße und im gesamten Ortsteil Rohdenhaus zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die einzelnen Straßenzüge sind während des Zuges zeitweise gesperrt. Das Ordnungsamt empfiehlt allen Nicht-Jecken, den Bereich am besten in dem Zeitraum zu umfahren oder aber Wartezeiten auf ihrem Weg einzuplanen.