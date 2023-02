Karneval in Wülfrath 2023 Es gibt noch Karten für Altweiber-Party in der Kreissparkasse

Altweiber in der Kreissparkasse bedeutet Schunkeln im Warmen und Trockenen – ein absolut familientauglicher Karnevalsspaß. Und das Gute: Es gibt noch Karten für die jecke Veranstaltung. „Bisher haben wir rund 150 Karten verkauft. Wir haben eigentlich mit einer zurückhaltenderen Nachfrage gerechnet und sind positiv überrascht“, sagt Kreissparkassen-Sprecher Lutz Strenger auf Nachfrage. „Platz ist noch mal für mindestens doppelt so viele“, ergänzt er. Denn dieses Mal wird im größeren Bereich der Halle gefeiert. Die Karten kosten ab 14 Jahren 5 Euro inklusive drei Freigetränken. Je Karte werden zwei Euro für einen guten Zweck in Wülfrath gespendet. Sie gibt es im Vorverkauf in der Filiale, die Donnerstag bis 15 Uhr geöffnet hat. Für Kurzentschlossene gibt es auch eine Tageskasse.