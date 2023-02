Karneval Wülfrath 2023 Jecken freuen sich auf Zug, Party und Prunksitzung

Unter dem Motto „Trotz Corona und Radau rufen wir Helau“ zieht am Montag, 20. Februar, ab 15.11 Uhr, endlich wieder der Karnevalszug durch Rohdenhaus. Er beginnt traditionell um 14 Uhr mit der Aufstellung auf dem Parkplatz des Paul-Ludowigs-Haus. Die Kalkstadtnarren freuen sich über neue Teilnehmende am Rosenmontagszug, ob Fußgruppen oder Wagen. „Viele Jecken wissen nicht, dass grundsätzlich alle am Zug teilnehmen können. Gebraucht wird lediglich eine gute Idee für ein Kostüm, gegebenenfalls ein Wagen und eine Anmeldung bei den Kalkstadtnarren. Die Teilnahme ist kostenlos. Wir stellen ein Starterpaket mit Wurfmaterial“, so der zweite Vorsitzender Bodo Appel. Die Anmeldung zum Rosenmontagszug ist noch bis Mittwoch, 15. Februar, per E-Mail an bodo.appel@t-online.de möglich. Fragen dazu werden telefonisch unter 0170 2122736 beantwortet.