Närrisch in Wülfrath Das Prinzenpaar ist bereit für die jecke Zeit

Karneval ist nicht nur an drei Tagen im Jahr. Laura Gayk (14) und Phil Ruhnau (19) wissen das ganz genau, sind sie doch seit frühster Kindheit bei den Kalkstadtnarren (KSN). Doch viele ihrer Altersgenossen wissen das nicht. Deshalb verstehen sich die Beiden auch in gewisser Weise als Botschafter für das Brauchtum. Laura und Phil bilden nämlich in der Session 2023/2024 das Wülfrather Prinzenpaar.