Jeck in Wülfrath Der Hoppeditz ist erwacht

Es ist offiziell: Die fünfte Jahreszeit ist in der Kalkstadt eröffnet. Am Samstag um 15.11. Uhr weckten die Kalkstadtnarren ihren Hoppeditz (Thorsten Rapp) traditionell aus dem Schlaf mit einem frisch gezapften Bier. Noch etwas müde schaute er aus seinem Sarg, mit dem er im Frühjahr erst zur Ruhe gebettet worden war. Nun aber darf er für die Narren in der jecken Zeit sein Unwesen treiben. Begrüßt wurde der Hoppeditz nicht nur mit einem Bier, sondern auch mit Kölschen Liedern des Wuppertaler Musikcorps unter Leitung von Nicole Benninghoven mit einer Einlage der Tanzgarde. Zudem nimmt jetzt auch das neue Wülfrather Prinzenpaar, Kostenpflichtiger Inhalt Laura und Phil, nach der Inthronisierung seine Arbeit auf. Es gab mehrfach ein dreifache „Helau“ und Kalkstadtnarren-Präsident Michael Decker konnte die ersten Orden der neuen Session 2023/2024 an verdiente Mitglieder verleihen. Foto: Achim Blazy