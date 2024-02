Karneval 2024 in Wülfrath Das erwartet die Jecken bei der Prunksitzung der Kalkstadtnarren

Die närrischen Höhepunkte des Wülfrather Karnevals nähern sich mit großen Schritten. Highlight ist dabei für viele der Karnevalisten die große Prunksitzung der Kalkstadtnarren, für die es noch Restkarten gibt. Was die Jecken erwartet und was es sonst noch zudem Event zu wissen gibt, gibt es hier in unserer Übersicht: