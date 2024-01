Jeck in Wülfrath Karneval 2024 kann kommen

Die Vorfreude der Karnevalisten steigt. Nur noch vier Wochen, dann ist es schon soweit: Die närrische Zeit erreicht ihren Höhepunkt. In diesem Jahr ist die Karnevalssession extrem kurz, entsprechend laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren bei den Wülfrather Kalkstadtnarren. Präsident Michael Decker koordiniert und organisiert sogar aus dem Urlaub heraus, damit die Jecken eine tolle, närrische Zeit erleben. Das Motto lautet in diesem Jahr: „Die Kalkstadtnarren sind ein Plus, wo jeder einfach feiern muss“.