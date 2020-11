Wülfrath : Kalkfirma will Klima-Primus werden

Kalkfirma will Klima-Primus werden

Kalkabbau in Wülfrath. Foto: Lhoist/Oliver Pohl

WÜLFRATH Die Corona-Krise stellt auch die Firma Lhoist vor neue Herausforderungen. Sie stehe aber voll hinter dem Standort Wülfrath und investiere in dessen Zukunftsfähigkeit, hieß es bei der Herbst-Bilanz.

Mit einer Kombination aus Homeoffice, Kurzarbeit und digitaler Kommunikation hat der Wülfrather Kalkproduzent auf das Infektionsrisiko reagiert und es geschafft, dass es bisher keinen einzigen Corona-Fall unter den rund 700 Mitarbeitern gab. Auch das Herbst-Pressegespräch fand online auf einer Video-Plattform statt, die sich in den letzten Monaten schon firmenintern bewährt hatte.

Carlos Ripoll, Leiter des Lhoist Werkes Flandersbach, sprach auch über allgemeine Strategien und Entwicklungen im Unternehmen.„Wir stehen voll hinter dem Standort Wülfrath und investieren in dessen Zukunftsfähigkeit“, versicherte er. Der Betrieb der Tagebaue Silberberg und Flandersbach-Nord für die nächsten 20 Jahre sei gesichert. Rund 50 Millionen Euro habe der Konzern 2019 und 2020 in neue Technologien investiert und einen weiteren zweistelligen Millionenbetrag in Instandhaltung und Erneuerung der Anlagen.