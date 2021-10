Schuhabdruck war entscheidende Spur : Junger Erkrather (21) randaliert in Wülfrath

Junger Erkrather (21) randaliert in Wülfrath

Wülfrath/Erkrath Am frühen Montagmorgen sind die Eingangstüren von gleich zwei Supermärkten in Wülfrath stark beschädigt worden. Die Polizei konnte später allerdings ein Fahrzeug mit mehreren Personen ausfindig mahen, von denen eine als tatverdächtig gilt.

(RP) Das war laut Polizeibericht geschehen: Gegen 1.40 Uhr war die Polizei zu einem Supermarkt an der Straße Zur Fliethe gerufen worden. Dort hatte ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger die Eingangstüre durch Tritte beschädigt, der Schuhabdruck war eindeutig zu erkennen. Kurze Zeit später wurden die Beamten dann zu einer weiteren Sachbeschädigung gerufen, diesmal betraf es die Eingangstür eines Supermarkts an der Goethestraße, die mit Hilfe eines Gully-Deckels zerschmettert worden war. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor ein dunkles Auto (Mercedes A-Klasse) beobachtet, das auf dem dortigen Parkplatz mehrere Runden drehte sowie eine Person, die sich im Bereich der Eingangstüre aufhielt. Durch eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung entdeckte die Polizei kurz darauf eine schwarze Mercedes A-Klasse auf dem Parkplatz Am Diek.