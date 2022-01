Mitbestimmung : Jugendrat „Wülf-Rat“ kann noch Mitstreiter gebrauchen

Ein Jugendrat (wie hier in Monheim) hat der Kalkstadt bislang gefehlt. Foto: RP/Stadt Monheim

Wülfrath Die Stadt mit Hilfe von Kindern und Jugendlichen verändern – acht Gründungsmitglieder haben es im Oktober 2021 in die Hand genommen, das auf den Weg zu bringen.

(RP) Sie organisieren den Wülf-Rat, das neue kinder- und jugendpolitische Beteiligungsgremium, das die Interessen junger Leute in Wülfrath vertreten soll. Erste Aktionen haben sie bereits auf den Weg gebracht, zum Beispiel die Toilettenanlage im städtischen Kinder- und Jugendhaus genderneutral zu gestalten. Auch an einer Satzung wird gearbeitet. Sie soll es den Mitgliedern ermöglichen, in den Erwachsengremien mitzudenken und mitzureden. Fachliche Unterstützung dazu haben sie im Rathaus angefragt: Gespräche mit Bürgermeister, Kämmerer und Wirtschaftsförderer stehen auch auf der To-Do-Liste für 2022.