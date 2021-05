Feuerwehr in Wülfrath : Jugendfeuerwehr soll wieder durchstarten

Info

Wenn die Einschränkungen enden, wird sich die Jugendfeuerwehr wieder wie gewohnt mittwochs, außer in den Ferien, von 18 bis 20 Uhr in der Feuerwache an der Wilhelmstraße 8 treffen.

Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren, die dort oder bei den geplanten digitalen Diensten gerne einmal dabei sein möchten, melden sich per E-Mail an die Adresse jugendfeuerwehr@stadt.wuelfrath.de.