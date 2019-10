Wülfrath : Amt verleiht Bewegungskisten

Wülfrath Die zwei Boxen stehen Tagesmüttern und -vätern kostenlos zur Verfügung.

(des) Sind Kinder körperlich aktiv, können sie sich vieles besser merken, so der aktuelle Stand der Wissenschaft. Um körperliche Aktivität zu fördern, haben Tagesmütter und -väter in Wülfrath ab sofort die Möglichkeit, zwei Wanderkisten zum Thema Bewegung über das Jugendamt auszuleihen. Die Grundidee zu den Bewegungskisten stammt vom Kreissportbund Mettmann (KSB). Dieser entwickelte, angeregt vom Programm „NRW bewegt seine KINDER!“, unter anderem die „KSB Bewegungs-Kiste“.

Geplant ist, das Angebot der Wanderkisten zukünftig auch auf andere Themenbereiche wie beispielsweise Sprache und Kommunikation, Ernährung und Entspannung auszuweiten. Abgesehen von den für die Kinder bestimmten Inhalte, bieten die Kisten auch immer zusätzliches Material, etwa in Form von Büchern, für die Tagesmütter und -väter an. Diese sollen helfen, das Kind bestmöglich in seiner Entwicklung zu unterstützen und so den gesetzlichen Bildungsauftrag zu erfüllen.