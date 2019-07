Mitsingen in Wülfrath : Jetzt mitmachen beim Ferienchor

Wülfrath Am 7. August geht’s los, die drei Proben sind immer mittwochs.

(arue) Die Katholische Gemeinde St. Maximin lädt ein, sich an einem Ferienchor zu beteiligen. Eingeladen sind Menschen jeden Alters, die die Freude am gemeinsamen Singen verbindet. Vorgesehen sind drei Proben, die jeweils von 19.30 bis 21 Uhr im Pfarrsaal St. Maximin, Dorfstraße 16, in Düssel laufen. Sie sind immer mittwochs am 7, 14. und 21. August. Sein Können zeigt der Ferienchor dann in zwei Messen am Sonntag, 1. September, 9.30 Uhr in der Kirche St. Maximin (Dorfstraße 10) und am Sonntag, 15. September, 11 Uhr, in der Kirche St. Joseph (Goethestraße 75). Nach den Messen wird gemeinsam gegrillt.