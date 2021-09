MGV Sängerkreis : Wülfrather Sänger trotzen der Pandemie

Wülfrath Mit Einzelproben am Telefon oder per Videokonferenz wurden Stücke geprobt. Das zahlt sich jetzt aus, wie es im Jahresrückblick 2020 des Chores heißt.

Wie der gesamte Kultursektor im Profibereich sei auch der Laienmusikbereich durch die Pandemie zum Erliegen gekommen. Für den MGV Sängerkreis Wülfrath bedeutete dies zum Beispiel, auf das Chorwochenende im April zu verzichten. Hinzu gesellten sich Absagen des Freundschaftssingens beim Sommerfest am Zeittunnel, eines zweiteiligen Konzerts und des traditionellen weihnachtlichen Konzerts am dritten Advent.

An eine gemeinsame Probenarbeit war nicht zu denken war. Der kleine Lichtblick im vergangenen Sommer, wieder live mit einigen wenigen Sängern zu proben, habe nicht lange angehalten. Bevor auch nur annähernd wieder an mehrstimmiges Singen gedacht werden konnte, kam bereits der zweite Lockdown. Aber der Chor hat es durchgestanden, auch dank seines Leiters Stefan Steinröher, der teils innovative Probemöglichkeiten geschaffen hat. So habe jeder Sänger nach seinen Möglichkeiten das Singen fortführen konnte, etwa durch Einzelproben am Telefon oder per Videokonferenz – regelmäßige Donnerstagsproben im Videoformat mit eingespielten Originalstücken sowie Stimmbildung im Onlineformat.