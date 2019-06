Erinnerungen an die 70er und 80er Jahre : Bilder zeigen die Vergangenheit

Die Initiatoren (v.l.) der Exkursion in die Vergangenheit: Ulrike Rohden (geborene Erbach), Ulrich Erbach und Eberhard Tiso. Foto: Tanja Bamme

Wülfrath Präsentation mit 200 Fotos von Ernst Erbach begeistert im Museum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tanja Bamme

Für Karin Leonhart war es eine Reise in die Vergangenheit, als sie sich gemeinsam mit Ehemann Lothar jetzt in die Räume des Niederbergischen Museums an der Bergstraße begab. 200 Fotos aus einem Wülfrath der 70er und 80er Jahre erwartete die Besucherin. Zusammengetragen wurden die Bilder, die in jedem der rund 65 Gäste Erinnerungen an vergangene Zeiten weckten, von Ulrich Erbach und Ulrike Rohden (geborene Erbach), Neffe und Tochter des ehemaligen Lokaljournalisten und Wülfrather Original Ernst (Erni) Erbach. „Uns haben 3500 digitalisierte Bilder erreicht, aus denen wir zweimal 200 Bilder für eine solche Dia-Vorstellung herausgesucht haben“, erinnert sich Eberhard Tiso.

Der Vorsitzende des Trägervereins führte humorvoll durch die Präsentation der Fotos, die allesamt einmal die Ausgaben des Wülfrather Generalanzeigers zierten. Erni Erbach, der als Kind schon gerne fotografierte und seine Leidenschaft später zur Berufung werden ließ, bekam sie allesamt vor die Kamera – die Wülfrather Lokalgrößen und prägenden Situationen der frühen Vergangenheit. Lebhafte Diskussionen riefen seine bildlichen Hinterlassenschaften bei den Besuchern hervor. So kann sich Karin Leonhart noch gut an die Demonstration gegen die Eingemeindung ihrer Heimatstadt erinnern. „Wülfrath sollte komplett aufgeteilt werden, doch wir haben uns dagegen gewehrt. Sogar ein Fernsehteam war damals dabei, als die ganze Stadt auf die Straßen ging. Das war schon ein Ereignis“, erinnert sich die Wülfratherin, die zu dieser Zeit die Realschule besuchte. Ehemann Lothar ist erst in den 80er Jahren in die Kalkstadt gezogen. Ein Blick in Zeiten, als er seine neue Wahlheimat noch nicht bewohnte, ist für ihn trotzdem spannend. „Vieles erkennt man wieder. Man mag bei manchen Fotos nicht meinen, dass sie erst in den 70er Jahren geschossen wurden, die Straßen sehen teilweise aus wie zur Nachkriegszeit.“

Info Museum zeigt Leben und Arbeiten in der Region Geschichte Nachdem sich im Jahr 2006 ein Trägerverein gegründet hat, konnte das Heimatmuseum an der Bergstraße mit seinen zahlreichen Exponaten auf 1500 Qudratmetern wiedereröffnen. Konzept Heute zeigt die Dauerausstellung neben zahlreichen Sonderveranstaltungen primär das Leben und Arbeiten in der niederbergischen Region des 19. Jahrhunderts.

Der Brückenbau am Evangelischen Gemeindehaus war ein Mammutprojekt, an das sich die Anwesenden noch lebhaft erinnern können. Und auch ein Blick auf das ehemalige Grumpelhaus an der Kölner Landstraße, in dem Gerüchten zufolge sogar Napoleon höchst persönlich einmal Zuflucht suchte, ruft ungläubige Ausrufe hervor. Die Bilder zeigen, dass Wülfrath schon immer ein munteres und vor allen Dingen geselliges Dörfchen war. Treffen des ehemaligen Bayrischen Vereins, gefüllte Innenstadtaufnahmen bei Stadtfesten oder Trödelmärkte vorm ehemaligen Jugendhaus, an dessen Ort heute eine Spielhalle steht, dokumentieren stets das fröhliche Miteinander der Kalkstädter. Und so manche Idee aus der Vergangenheit könnte auch durchaus im heutigen Wülfrath Bestand haben. So initiierte der Bürgerverein seinerzeit einen Kummerkasten für Bürger, der zentral im Stadtkern hing und für Anregungen und Beschwerden zur Verfügung stand.