Soziales Engagement in der Region Inner Wheel Club spendet Herzen als Mutmacher

Inner Wheel ist die weltweit größte eigenständige internationale Frauen-Service-Organisation. Sie ist mit 110.000 Mitgliedern in 105 Ländern aktiv. Das soziale Engagement richtet sich schwerpunktmäßig an Frauen, Kinder und Familien. Das übergeordnete Motto lautet: „Freundschaft – soziales Engagement – internationale Verständigung.“ Einmal im Monat treffen sich die Frauen im Waldhotel in Heiligenhaus zum Austausch, für Vorträge und Organisation neuer Projekte.