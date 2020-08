Umweltdelikt in Wülfrath : Feuerlöscher über Teich geleert

Umweltdelikt in Wülfrath

Tatort war der Ententeich in der Wülfrather Innenstadt. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Die Unbekannten wurden bei ihrer Tat in der Wülfrather Innenstadt beobachtet. Allerdings sucht die Polizei noch nach weiteren Zeugen.

(RP) Zwei Männer haben in der Nacht zu Dienstag am Ententeich in der Wülfrather Innenstadt randaliert und zwei Feuerlöscher über dem Wasser entleert. Wie die Polizei berichtet, wurden wegen des Verdachts eines Umweltdeliktes Ermittlungen zu den beiden Verursachern eingeleitet. Inzwischen geht die Polizei auch ersten Hinweisen von Zeugen nach.