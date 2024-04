Schnell verbunden in Wülfrath Greenfiber informiert über Fortschritt bei Glasfaserausbau

Für viele gibt es offene Fragen beim Thema Glasfaserausbau durch den kommunalen Anbieter Greenfiber zusammen mit den Stadtwerken Wülfrath. Wann wird bei mir ausgebaut, wann wird mein Haushalt endlich angeschlossen? Antworten auf diese Fragen will Greenfiber bei zwei Infoveranstaltungen geben. Dabei will das Unternehmen über die einzelnen Bauabschnitte aufklären. Der erste Termin findet bereits an diesem Dienstag, 23. April, bei der Awo an der Schulstraße 13 statt. Start ist um 18 Uhr. Der zweite Termin erfolgt am 7. Mai, ebenfalls in der Awo und ebenfalls um 18 Uhr.