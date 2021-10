Industrie in Wülfrath : Abrissarbeiten an der Henry-Ford-Straße

Wülfrath In zwei Bauabschnitten werden die Hallen demontiert, entkernt und vom Spezial-Bagger eingeebnet. Die Baustoffe werden getrennt und wiederverwertet.

Damit für Beos Logistics irgendwann alles startklar ist, müssen zunächst umfangreiche Vorarbeiten absolviert werden. Damit also an der Henry Ford Straße II an gleicher Stelle ein modernes Logistikzentrum gebaut werden kann, müssen die alten Werkshallen weichen. Der Rückbau des riesigen Industrieareals wird etwa sechs Monate in Anspruch nehmen. Dann werden die ehemaligen Ford Werke, in denen bis zur Abwicklung das Unternehmen Knorr-Bremse Steering Systems produziert hat, endgültig Geschichte sein.