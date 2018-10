In Wülfrath geht es kreativ zu.

Wülfrath Klaus Stecher und Samir Kandil ermöglichen ein Kunstvergnügen.

Klaus Stecher ist nun beileibe kein Unbekannter in der Riege der Künstler, die im Kreis Mettmann wohnen und wirken, nimmt er doch seit vielen Jahren an den Ausstellungen „neanderlandART“ teil. Auch in diesem Jahr wird der umtriebige Künstler wieder mit einem Werk vertreten sein. Aber er hat das Genre – will nicht sagen gewechselt – aber erweitert. Inspiriert durch das berühmte Gemälde „Die Nachtwache“ von Rembrandt hat er ein Büchlein erstellt, jedem der Wächter eine Figur, einen Namen und ein Charakteristikum zugeordnet, das er mit spitzer Feder kommentiert: „Wann kommt Emma-Sophie?“ - ein Büchlein voll hinter- und vordergründigem Humor, sowohl in den Illustrationen als auch in den Texten.