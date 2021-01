Heiraten in Wülfrath : Freie Traurednerin will den schönsten Tag im Leben gestalten

Wülfrath Sabine Emmerich hat eine Ausbildung zur Traurednerin gemacht und mit einer Abschlussarbeit beendet. Zuständig ist sie für den Raum Bergisches Land und Umgebung.

Beim Gedanken ist es nicht geblieben. Sabine Emmerich hat eine Ausbildung zur Traurednerin gemacht und mit einer Abschlussarbeit beendet. „Normalerweise wäre es ein Präsenzseminar in Köln gewesen“, erzählt sie. „Aber wegen Corona wurde es online durchgeführt.“ Knapp drei Monate hat Sabine Emmerich dafür gebraucht. Nun hat sie sich ab dem 2. Januar als freie Traurednerin unter dem Namen Emmi Flair selbständig gemacht.„Ich bin, soweit ich weiß, die erste Traurednerin in Wülfrath“, sagt sie, „und zuständig für den Raum Bergisches Land und Umgebung.“ Wie arbeitet eine Traurednerin? „Die meisten interessierten Paare informieren sich übers Internet“, weiß Sabine Emmerich. Deshalb ist sie in den sozialen Medien und mit einer eigenen Website zu finden. „Wenn sich ein Paar angesprochen fühlt, ruft es an und es gibt ein kostenloses Kennenlerngespräch.“