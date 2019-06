SPD-Ortsvereinsvorsitzender Wülfrath : „Ich bin nicht für übereilte Personalwechsel“

Wülfrath Die Ereignisse auf Europa- und Bundesebene überschatten auch die Ereignisse der kommunalen Parteiarbeit.

Das Ergebnis der Europawahl war auch für die SPD Wülfrath eine echte Niederlage. Zwar erreichten die Sozialdemokraten mit 19,5 Prozent das zweitbeste Ergebnis im Kreis Mettmann. Ein Verlust von rund 13,5 Prozent im Vergleich zu den Wahlen 2014 überschattet diese Tatsache jedoch. Im Interview liefert Wolfgang Preuß, SPD Ortsvereinsvorsitzender und Ratsmitglied, Antworten auf Fragen zum Thema Zukunft, Umdenken in der eigenen Partei und Konsequenzen für die im Trend stets weiter sinkende Volkspartei.

Kommunales Ergebnis In Wülfrath siegte die CDU mit 27,28 Prozent der Stimmen, gefolgt von den Grünen (22,46) und der SPD (19,49 Prozent). Die AfD erhielt 9,54 Prozent, die FDP 7,44 Prozent aller Stimmen.

Was halten Sie von dem Rücktritt der Parteivorsitzenden Andrea Nahles?

Preuß Mir wäre es lieber gewesen, wenn das geordneter gelaufen wäre, wenn wir erst mal die Themen in den Vordergrund gestellt hätten. Ich bin nicht dafür, wenn man übereilte Personalwechsel macht. Was bei den meisten Parteimitgliedern schlecht angekommen ist, waren ihre öffentlichen Auftritte. Aber von den Bundestagsabgeordneten weiß ich, dass sie gute Arbeit gemacht hat.

Preuß Die Europawahl war eine Klimawahl. Auch wenn wir in unseren kommunalen Parteiprogrammen durchaus klimarelevante Themen behandeln, müssen wir verstärkt darauf eingehen. Der Wunsch wurde in der Bürgerschaft deutlich.

Welche Maßnahmen werden in Wülfrath für den Klimaschutz realisiert?

Preuß Bereits 2013 haben wir gemeinsam mit anderen Parteien das Klimaschutzkonzept auf den Weg gebracht. Die Forderung, noch intensiver E-Mobilität und Photovoltaikanlagen zu fördern, sind nur zwei Punkte des umfangreichen Konzepts. Auch der Wunsch, das ÖPNV- Netz besonders in die Randbereiche zu erweitern, ist allgegenwärtig. Leider hat die Kommune in diesem Bereich kaum eine Handhabe, die Strecken müssen für die Rheinbahn rentabel sein. Die Idee, einen Bürgerbus zu initiieren, schlug auf Grund fehlendem Engagement ebenfalls fehl. Es ließ sich niemand finden, der einen Bürgerbusverein gründen und leiten wollte. An diesem Thema sollten wir allerdings dranbleiben. Notwendig ist auch der Ausbau des Radnetzes. Ein Anliegen, welches wir uns gemeinsam mit anderen Parteien annehmen wollen.