Wichtige Aufgabe : Hospizgruppe bietet wieder eine Schulung an

Hospizgruppe bietet wieder eine Schulung an

Wülfrath Der Befähigungskursus für Ehrenamtliche in der Wülfrather Hospizarbeit soll im Januar 2022 beginnen. Sofern die Corona-Entwicklung es zulässt.

(RP) „Nachdem wir schon einmal den kompletten Kursus verschieben mussten, hoffen wir nun, dass Corona es zulässt, dass wir im Januar mit der Befähigungsschulung starten“, sagt Beate Krüger vom Wülfrather Hospizbüro. Viele Menschen benötigten Hilfe und Unterstützung, um auch ihre letzte Lebensphase in der vertrauten Umgebung zu Hause oder im Altenheim verbringen zu können.

Die Hospizgruppe Wülfrath, ein eingetragener Verein, bietet ab Januar 2022 einen Kursus für Frauen und Männer an, die sich für die Begleitung schwersterkrankter und sterbender Menschen und ihrer Angehörigen schulen und engagieren möchten und gegebenenfalls auch den Verein bei dieser Arbeit unterstützen wollen. Voraussetzung sei allerdings, dass die Corona-Pandemie so weit im Griff sei, dass diese Schulung möglich werde, also noch etwas unter Vorbehalt, unterstreicht Koordinatorin Beate Krüger.Diese Schulung beinhaltet zunächst einmal die behutsame, eigene Auseinandersetzung mit den Themen Sterben und Tod, mit eigenen Erfahrungen. Auch die Frage nach der Motivation, eine solche Arbeit zu tun, wird gemeinsam betrachtet. Zudem werden Themen unterrichtet und besprochen, denen man im Umgang mit Sterbenden und ihren Angehörigen begegnen kann – und die den zukünftig ehrenamtlich Tätigen ein stabiles Gerüst verschafft, um sich den Herausforderungen dieser sensiblen Tätigkeit zu stellen.