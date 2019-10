Trauer- und Sterbebegleitung : Sie begleiten die letzten Wege im Leben

Wülfrath 28 Ehrenamtliche begleiten in der Hospizgruppe schwerkranke und sterbende Menschen. Verstärkung wird gebraucht.

„Hospizler, so nennen wir uns“, erklärt Beate Krüger, Koordinatorin der Gruppe. Zuhören können, uneigennützig und oftmals „einfach bloß da sein“ zeichnet sie alle aus. Eine „gute Gemeinschaft“ sei das Team, „wir ziehen alle an einem Strang mit Gespür füreinander und das, was der zu Begleitende braucht.“ Diese selbstlos auf ihren letzten Wegen zu begleiten, vielleicht auch letzte Wünsche zu erfüllen oder zwischen Freunden und Familie zu vermitteln, „ist eine wichtige Aufgabe. Auch, weil in unserer Gesellschaft inzwischen viele alleine sind“, also keinen familiären Anschluss haben. Auch deshalb werden Hospizler gebraucht. „Aber das Thema Tod muss immer wieder aus der tabu-Zone in den gesellschaftlichen Diskurs gebracht werden“, finden sie. „Fingerspitzengefühl“ ist die wichtigste Eigenschaft für die Betreuung anderer“, berichtet Gisa Hoffmann. Die 76-Jährige hat erst im vergangenen Jahr zur Gruppe gefunden. „Ich war auf der Suche nach etwas Vernünftigem, womit ich meine üppig bemessene Freizeit füllen kann.“ Persönlich von Tod und Trauer betroffen und „immer positiv Herausforderungen des Lebens zu begegnen, kann mich nichts erschüttern“. So in sich zu ruhen, ist eine „wichtige Voraussetzung für unsere Aufgaben“, beschreibt die Koordinatorin wesentliche Charakterzüge. Zeit für andere mitzubringen, geduldig zu sein, sei die Grundvoraussetzung, ebenso wie empathisch zu sein. Die „Erdverbundenheit, also mit beiden Beinen mitten im Leben zu stehen“, ist allerdings das Wichtigste. Oder wie Gisa Hoffmann es auf den Punkt bringt: „Man muss mit sich selbst im Reinen sein.“