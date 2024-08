Wichtiges Bildungsangebot Neue Pflegeschule feierlich eröffnet

Die neue Schule bietet Auszubildenden die Möglichkeit, sowohl die theoretische als auch die praktische Ausbildung an einem zentralen Standort in Velbert zu absolvieren. Dies ermöglicht eine wohnortnahe Ausbildung mit sehr kurzen Wegen zur Ausbildungsstätte. Die Pflegeausbildung ist ein wichtiger Schritt für alle, die eine Karriere in der Pflege anstreben und einen Beitrag zur Gesundheitsversorgung leisten möchten. Ein weiterer großer Vorteil des Standorts Velbert ist der Krankenhausneubau, der sich aktuell in der letzten Bauphase befindet.