Wülfrath : Heimatforscher datieren Archivfotos

Hobby-Heimatforscher datieren gemeinsam alte Fotos im Niederbergischen Museum. Dazu treffen sie sich einmal im Monat mit Stadtarchivar Axel Bayer. Foto: Ina Schwerdtfeger

Wülfrath Einmal im Monat trifft sich Stadtarchivar Axel Bayer mit einer Gruppe von etwa zehn Hobby-Heimatforschen, um gemeinsam alte Fotos zu datieren. Nicht immer eine leichte Aufgabe.

Im Niederbergischen Museum sind 20 Augenpaare aufmerksam nach vorne gerichtet. Auf die Wand ist ein schwarz-weißes Bild projiziert, das ein altes Gebäude zeigt. „Das da ist die Hillsche Scheune“, sagt einer der älteren Herren recht schnell bestimmt. Als nächstes erscheint ein Bild in Farbe, das das alte Wülfrather Freibad zeigt. „Das sind die Abbrucharbeiten des Freibads. Das muss in den achtziger Jahren gewesen sein“, erklärt ein anderer.

Der Arbeitskreis Foto kommt einmal im Monat zusammen. Er hat es sich zum Ziel gesteckt, Bilder aus dem Stadtarchiv, die aus Nachlassen stammen und größtenteils weder beschriftet noch datiert wurden, zu identifizieren. „An Bildernachschub ist nie Mangel“, erklärt Stadtarchivar Axel Bayer, der seit April dieses Jahres in Wülfrath tätig ist. Gegründet hat sich der Arbeitskreis aber bereits 1990 – ein Kreis aus interessierten, älteren Männern, denen ihre Heimat am Herzen liegt. Wer nicht in Wülfrath geboren wurde, lebt zumindest schon Jahrzehnte in der Kalkstadt und kann so seine Expertise einbringen. Zunächst stellt der Archivar eines der Bilder vor und gibt eine Einschätzung, dann bringen die anderen Teilnehmer ihr Wissen ein.

Wer kennt diese Örtlichkeit und kann Hinweise geben? Ulrich Erbach und seine Mitstreiter freuen sich über Informationen. Foto: Ulrich Erbach/Archiv Ulrich Erbach

Info Hinweise auf Archivfotos Ulrich Erbach ist ein Ur-Wülfrather, der bis zu seiner Rente als Elektroinstallateur den Familienbetrieb geleitet hat. Er ist 2. Vorsitzende des Trägervereins des Niederbergischen Museums. Wer Hinweise auf die Örtlichkeiten geben kann, meldet sich bei per Email unter u.erbach@t-online.de.

Karl-August Hindrichs ist seit etwa 20 Jahren beim Arbeitskreis Foto dabei. „Da war das Stadtarchiv noch in der ehemaligen Stadthalle. In einem winzigen Raum haben wir uns getroffen und die ersten Bilder identifiziert“, erinnert sich der 83-Jährige. Damals leitete noch der im März in Ruhestand gegangene Stadtarchivar Hartmut Nolte den Arbeitskreis. „Herr Nolte hatte immer einen Kasten mit Bildern dabei. Heutzutage werden die meisten Bilder digitalisiert und wir schauen sie uns über Beamer auf Leinwand an.“ Als sich der Arbeitskreis 1990 gegründet hatte, war Hindrichs schon Rentner.

Wer kennt die Örtlichkeit/abgebildeten Personen und kann Hinweise geben. Foto: Ulrich Erbach/Archiv Ulrich Erbach

Da Archivar Bayer noch der Neue in Wülfrath ist, und sich in den ersten Monaten erst einfinden musste, der Arbeitskreis aber dennoch mit seiner Arbeit weitermachen wollte, wurden die Sitzungen zeitweise vom Stadtarchiv ins Niederbergische Museum verlegt. „Das hatte auch den Vorteil, dass wir einen Beamer nutzen konnten“, erklärt Ulrich Erbach. Pro Sitzung schauen sich die Teilnehmer rund 30 Fotos an.

Wer kennt die Örtlichkeit/abgebildeten Personen und kann Hinweise geben. Foto: Ulrich Erbach/Archiv Ulrich Erbach

Wichtigste Fragen, die sich beim Betrachten eines Bildes stellen, sind: Was sehen wir da und wo wurde das aufgenommen? Erbach, dessen Onkel Ernst selbst Fotograf war und dessen Bestand mit mehr als 3500 Bildern gemeinsam mit dem Stadtarchiv digitalisiert wurden, ist seit zehn Jahren beim Arbeitskreis dabei. Erbach ist also familiär geprägt, was die Fotografie betrifft. Ein weiterer Aspekt, warum er beim Arbeitskreis mitmacht, ist die Geselligkeit. „Beim Betrachten der Bilder wird auch viel über alte Dönekes gesprochen, Personen tauchen auf, die der ein oder andere kennt, Geschichten werden erzählt.“