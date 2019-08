Heiligenhaus : Ein Lauf für alle Leistungs-Fälle

Kreis Mettmann Beim Panoramaweglauf treffen sich Läufer aller Generationen. Breitensport wie er sein sollte.

Der Countdown läuft: Am Samstag, 14. September, lockt der Panoramaweglauf bereits zum siebten Mal an das Sportfeld in der Wassermangel (Heiligenhaus). Schon jetzt sind über 300 Laufbegeisterte für die verschiedenen Läufe gemeldet, noch bleibt also Zeit, sich anzumelden. Im letzten Jahr freuten sich die Veranstalter über 850 Meldungen im Vorfeld, über 700 von ihnen überschritten tatsächlich die Ziellinie – ein neuer Rekord.