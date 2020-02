Nahverkehr früher : Per Bahn auf das Areal der Wülfrather Kalksteinwerke

Aus der Bahn-Urzeit: Lange vor der Niederbergbahn machte der „Feurige Elias“, von Hösel kommend, Station in unserer Region. Foto: RP/Stadtarchiv Ratingen

Wülfrath Ein Dokumentarfilmer-Duo schildert die Geschichte der Niederbergbahn auch in der Kalkstadt. Besagtes Transportmittel hatte seinerseits Vorläufer.

Von Henry Kreilmann

Ab Mitte der 1920er Jahre führte die Niederbergbahn von Velbert bis nach Essen. Die Bedeutung der Strecke wuchs jedoch erst mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges durch die Transporte für die Rüstungsindustrie. Mit der Sprengung der Ruhrbrücken 1945 durch die Wehrmacht wurde für sechs Jahre jedoch die Blockstelle Pusch, heute Kettwig Stausee zur Endhaltestelle

Allzu lange währte die Freude über die durchgängige Trasse nicht, am 2. Oktober 1960 endete die einst so sehnsüchtig erwartete aber nur 34 Jahre währende Ära des Schienen-Personennahverkehrs in Heiligenhaus. Pläne aus den späten 60ern diese Trasse zur S-Bahnstrecke umzuwandeln und mit Essen zu verbinden, scheiterten – am Gegenwind aus Velbert. Die Strecke wird beinahe ausschließlich für den Güterverkehr, hauptsächlich der Wülfrather Kalksteinwerke genutzt. Nur gelegentlich fahren hier Personenzüge als Sonderfahrten entlang.

INFO Der Film im Netz 93 Minuten Dokumentarfilm „Abgehängt – Die Geschichte der Niederbergbahn“ sind frei zugänglich auf Youtube www.youtube.com zu sehen. Einblicke hinter die Kulissen und den hohen Aufwand für das Hobby-Projekt bei Recherchen in drei Städten und der Umsetzung zeigt ein Making-Of. In kleiner limitierter und nummerierter Auflage gibt es den Film auch als DVD und Bluray für zehn Euro pro Stück bei Musik Schallowetz in Velbert zu erwerben.

Strecke: Einzig die Schienen der Angertalbahn führen durch die Heiligenhauser Hofermühle, allerdings ohne Haltestation.

Elmar Zielke und Frank Jannusch aus Velbert haben die Geschichte der Bahn recherchiert. Etwa ein Jahr hat das Duo sich – neben dem Hauptberuf – durch die Anfänge der Niederbergbahn gewühlt und einen Dokumentarfilm in Spielfilmlänge produziert – inklusive spannender Tricktechnik, amüsanter Spielszenen und viel Eisenbahnerwissen. „Abgehängt – Die Geschichte der Niederbergbahn“ läuft bereits seit Ende vergangenen Jahres kostenfrei auf Youtube.

Das Interesse an dem Film war dabei in Netzwerken so groß, dass es jetzt einen Vorführtermin in der VHS in Heiligenhaus gab. Geschichtsvereins-Vorsitzender Reinhard Schulze Neuhoff verwies weitere Interessierte auf einem neuen Termin, der für Februar angedacht ist. „Mit so einem großen Andrang haben wir wirklich nicht gerechnet“, kommentierte er erfreut.

Auch die beiden Velberter Filmemacher waren bei der öffentlichen Ausstrahlung ihres Werkes dabei. Deren Heimatstadt kommt in ihrer Retrospektive nicht gut weg: „Über die Jahrzehnte hat Velbert den Planern ständig Knüppel zwischen die Beine geworfen. Daran hat sich vor allem Heiligenhaus oft die Zähne ausgebissen“, sagt Jannusch. So seien die Pläne zum S-Bahn-Ausbau Anfang Ende der 60er an den Velbertern gescheitert, weil man dort lieber eine Direktanbindung nach Essen-Werden wollte, die aber ebenfalls nicht realisiert wurde.

Auch die Heiligenhauser Hoffnungen auf die Anbindung zur Regiobahn 1997 scheiterten und die „Circle Line“ mit Anschluss an die S-Bahnen S6 und S9 scheint derzeit auch nur ein Traum. Für eine Anbindung an das Schienennetz in Richtung Rheinschiene setzte sich ab 1992 auch die Initiative Pro Niederbergbahn ein. Deren Tenor damals, wie Zielke zusammenfasst: „Völlig unverständlich, wie eine Region mit 100.000 Einwohnern mitten in Deutschland nicht ans Bahnnetz angeschlossen sein kann.“

2009 wurde die Trasse dann zum Panoramaradweg, der sich zwischenzeitlich zum beliebten Freizeitweg mit Anbindung an das Radwegenetz gemausert hat. Hintergedanke damals: Die Strecke erhalten und bei Bedarf für die Schiene zu reaktivieren. Und so beschäftigen sich die Filmemacher auch mit möglichen Zukunftsvisionen. Ergebnisse ihrer Recherchen schickten die beiden noch vor der Fertigstellung des Films an die Parteien des Städtedreiecks Velbert, Heiligenhaus und Wülfrath. Daraufhin hat das Thema „Bahnanschluss“ Ende vergangenen Jahres in alle drei Rathäusern, auch mit Blick auf die Klimapolitik wieder Einzug gehalten.

Elmar Zielke (l.) und Frank Jannusch zeigten ihren Film über die Niederbergbahn im VHS-Lesecafe. ein zweiter Termin ist inzwischen vereinbart: Mittwoch, 13. Februar, 18,30 Uhr, ist der Film dort noch einmal zu sehen. Foto: Blazy, Achim (abz)