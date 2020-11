Wechsel in Wülfrath : Heiko Schell führt die Stadtwerke

Wülfrath Der Wirtschaftsinformatiker löst Arne Dorando als Geschäftsführer ab. Dorando hat seinen Posten aus persönlichen Gründen geräumt, bleibt dem Haus aber als Berater verbunden.

(RP) Am 1. Oktober dieses Jahres hat Heiko Schell die Nachfolge von Arne Dorando als Allein-Geschäftsführer der Stadtwerke Wülfrath angetreten. Dorando wolle neue Wege gehen und sei aus persönlichen Gründen aus der Geschäftsführung ausgeschieden, werde dem Haus aber weiterhin beratend zur Verfügung stehen,heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Mit Schell habe man einen Fachmann gewonnen, der mit ausgezeichneten Kenntnissen der Energiewirtschaft und einer unternehmerisch sowie technisch versierten Art zum weiteren Erfolg des Unternehmens beitragen werde. Der 49-jährige promovierte Wirtschaftsinformatiker Heiko Schell, der zuvor bei einer Unternehmensberatung, bei der Stadtwerkekooperation Trianel und bei einem IT-Dienstleister tätig war, konnte in seiner bisherigen Laufbahn sowohl im Netz, in den Bereichen Vertrieb und Beschaffung sowie bei IT und Digitalisierung Erfahrungen sammeln.