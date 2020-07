Tradition in Gefahr : Zwei Autoren erzählen Geschichten von Wülfrather Theken

Wülfrath Heiko Beneke und Thomas Reuter beleuchten in ihrem neuen Buch die Kneipenkultur der Stadt und ihre Geschichte. Heute gefährdet Corona viele Existenzen. Vorher war es das Rauchverbot.

Angefangen hat es als Schnapsidee: Irgendwann in den 1980er Jahren wollten die Freunde Heiko Beneke und Thomas Reuter an einem Altweiberdonnerstag den Versuch machen, in jeder Wülfrather Kneipe ein Bier zu trinken. Nur eins, denn es gab viele Kneipen in Wülfrath zu dieser Zeit. Der Versuch missglückte. Es waren letztlich zu viele Kneipen.

30 Jahre später sieht die Sache anders aus. „Momentan gibt es noch sieben Thekenbetriebe in Wülfrath“, sagt Heiko Beneke. Als vor etwa drei Jahren wieder eine Kneipe in ihrer Heimatstadt schließen musste, erinnerten sich Beneke und Reuter an ihr damaliges Erlebnis und beschlossen: Lass uns ein Buch über Wülfraths Theken schreiben und so dafür sorgen, dass die vergangene und aktuelle Kneipenkultur noch einmal zu Ehren kommt. „Einen Anspruch auf Vollständigkeit haben wir dabei nicht“, sagt Reuter. Woher er und Heiko Beneke sich kennen, wissen beide nicht mehr genau. Vielleicht vom Handball, vielleicht in einer Kneipe kennengelernt? „Wir kennen uns auf jeden Fall schon eine gefühlte Ewigkeit“, meint Beneke lachend.