Großstörung in Wülfrath : Haushalte von Telefonie und Internet abgeschnitten

Wülfrath Offenbar sind Hauptkabel gestört. Neue wurden bestellt, sobald sie eingetroffen sind, wird die Telekom sie einziehen und montieren.

(arue) Wegen einer Großstörung sind seit dem 26. September Haushalte an Ring-, Siedler-, Flandersbacher, Museum-, Liegnitzer, Berg- und Mettmanner Straße sowie Höhenweg, Flandersbach, Obschwarzbach, Am Kliff, Rohdenhauser Busch, Zwingenberger Weg und Bringmannhaus von Festnetz-Telefonie und Internet abgeschnitten. Das teilt jetzt die Deutsche Telekom mit. Offenbar wurden Hauptkabel beschädigt. Ersatz wurde per Express bestellt und bei Lieferung direkt eingezogen. Damit die betroffenen Kunden auch weiterhin erreichbar sind, bietet die Telekom ihnen unter einer Hotline-Nummer kostenlose Überbrückungsmöglichkeiten wie Datenguthaben für Mobiltelefone an. Für Senioren stellt sie außerdem einfach zu bedienende Handys zur Verfügung, damit diese bei einem auftretenden Notfall schnell Hilfe erhalten können und erreichbar sind. Die Hotline ist unter 0800 3301000 erreichbar.