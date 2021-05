Neustart nach Corona : Haushalt 2021: Schwarz-grüne Ideen für Wülfraths Zukunft

Wülfrath Bei einer gemeinsamen Haushaltstagung einigten sich die beiden Parteien auf die wichtigsten Eckpunkte dessen, was sie sich für die Zukunft der Stadt vorstellen.

Die Mittel für die Vorhaben in den Bereichen Verwaltung, Kultur, Mobilität, Klimaschutz, Schulen und Feuerwehr sind im aktuellen Haushaltsplan vorgesehen, so dass dieser schon jetzt eine Mehrheit im Rat habe. Die Fraktionen nahmen sich viel Zeit, um ihre gemeinsamen Ziele in einer Pressekonferenz vorzustellen.