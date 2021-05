Corona in Wülfrath : Hausarzt hat jetzt mehr Platz für zügigen Impfbetrieb

Wülfrath Unbürokratischer geht es nicht – die Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt in der Schulstraße wird vorübergehend zum Impfzentrum.

Dr. Ingo Winkelmann, seit 1990 als Facharzt für Allgemeinmedizin in Wülfrath niedergelassen, hat es binnen weniger Tage geschafft, sich mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu verständigen, seine Patienten nicht in seiner Praxis zu impfen, sondern dafür die Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt nutzen zu können.

Bianca Sager ist die gute Seele in der Praxis Zur Loev. Sie räumt die bürokratischen Hindernisse, die in Zeiten von Covid in Deutschland gesetzlich verordnet sind, zur Seite und ebnet die Wege für Impfwillige. Das Verfahren bei der Impfung durch den Hausarzt beginnt mit der Meldung über die voraussichtliche Menge an Impfstoff, sowohl Biontech als auch Astrazeneca. Gemäß der Priorisierung werden die Patienten angerufen, die Fragebögen müssen gedruckt werden, die Patienten müssen diese abholen, zu Hause ausfüllen und neben all diesen Vorbereitungen muss der normale Praxisbetrieb ja weiter laufen.