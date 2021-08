Handel in Wülfrath : Die Ellenbeek bekommt wieder einen Supermarkt

Handel in Wülfrath

Wülfrath Seit acht Jahren werden in Wülfrath Ellenbeek die Ladentüren für immer geschlossen. Im Kommunalwahlkampf war dies eines der Themen. Nun kündigt die Stadt einen neuen Supermarkt und eine neue Bäckerei an.

Anfang 2022 soll es wieder eine Nahversorgung in der Ellenbeek geben.In vielen Gesprächen mit den Eigentümern sowie Unternehmen hatten sich die städtische Wirtschaftsförderung und das Planungsamt mit Nachdruck für die Neuansiedlung eingesetzt. Letztlich war es auch ein Wahlkampfthema im Jahr 2020. Der Eigentümer der ehemaligen Aldi-Immobilie hat die Stadtverwaltung jetzt informiert, dass sowohl die rund 600 Quadratmeter große Ladenfläche, als auch die Flächen des Kiosks und des ehemaligen Stadtteil-Cafés vermietet seien. Nach einer Renovierung sollen hier ein Supermarkt mit internationalem Warenangebot sowie eine Bäckerei eröffnen.

„Ich freue mich, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Ellenbeek auch dank der intensiven Bemühungen von Wirtschaftsförderung und Planungsamt wieder einen Supermarkt und eine Bäckerei vor Ort haben“, sagt Bürgermeister Rainer Ritsche. „Dem Besitzer der Immobilien und natürlich den Betreibern des Supermarkts und der Bäckerei wünsche ich einen guten und dauerhaften Erfolg.

Rückblick: Im Jahr 2013 gab Aldi die Filiale in der Ellenbeek auf. Die Filiale dort passte nicht mehr in das aktuelle Filialkonzept des Discounters. Im Jahr 2017 schloss dann auch der Kaufpark an der Liegnitzer Straße. Als Grund wurde die sinkende Nachfrage genannt – die Kunden kämen häufig nur für sogenannte Ergänzungskäufe.