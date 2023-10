Halloween 2023 in Wülfrath Das sind die Termine für den Gruselspaß an Halloween

Was viele nicht wissen, seine Ursprünge hat das Umherziehen in der Nacht vor Allerheiligen – nichts anderes heißt Halloween („All Hallows‘ Eve“) nämlich – in Irland. Die Auswanderer brachten ihre Tradition nach Amerika und von dort kam sie zurück nach Europa. Die Menschen verkleiden sich, um böse Geister zu vertreiben. In der Kalkstadt gibt es 2023 dafür zahlreiche Gelegenheiten und Angebote. So gibt es zum Beispiel für verkleidete Kinder Süßes oder Saures zwischen 15 und 18 Uhr in einigen Geschäften in der Innenstadt an der Wilhelmstraße, Goethestraße und Schwanenstraße.