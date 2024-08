Die Walking Acts gehen weiter Häpines macht der Musik in Wülfrath Beine

Allerdings fiel die Summe etwas geringer aus als die städtische Förderung. Insgesamt 4500 Euro aus dem Budget des SKB werden in das Format gesteckt, das in der Corona-Pandemie aus der Not heraus geboren wurde, sich inzwischen aber bei den Wülfrathern etabliert hat. In die Finanzierung fließen unter anderem Rücklagen des SKB sowie Geld von Sponsoren für den Stadtkulturbund. Auch die teilnehmenden Künstler, erklärt Ingo Wünsch, Vorsitzender des Stadtkulturbundes, tragen zur Realisierung bei, indem sie weniger Geld für den Auftritt als in den Vorjahren des Walking Acts erhalten.