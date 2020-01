Vorlesewettbewerb in Wülfrath : Gymnasiastin Lara (11) liest für Wülfrath

Vorlesewettbewerb in Wülfrath

Wülfrath Die Elfjährige Gymnasiastin entschied den Vorlesewettbewerb auf Stadtebene für sich. Nächster Entscheid ist am 20. Februar in Heiligenhaus.

Lange beriet sich die dreiköpfige Jury, wog einzelne Aspekte ab und stellte direkte Vergleiche. Immerhin hatten Vorlesepate Heiko Beneke, Journalist Thomas Reuter und Lilli Wiesner, Vorjahressiegerin beim Vorlesewettbewerb auf Stadtebene, sechs starke Kandidaten zu beurteilen. Wie immer im Januar lautete die Frage: Welcher Wülfrather Sechstklässler liest am besten? Das Rennen beim Wettbewerb zwischen den drei männlichen Kandidaten, allesamt Abgesandte von der Sekundarschule Am Berg, gegen ihre weibliche Konkurrenz vom Gymnasium machte dann Lara.

„Es war eine schwierige und äußerst knappe Entscheidung“, erklärte Heiko Beneke das zuletzt aber „einstimmige Ergebnis“, wie Thomas Reuter hinzufügte. Zu bewerten hatte die unabhängige Jury Kategorien wie Textverständnis, Lesetechnik sowie Textgestaltung beim Vorlesen eines selbst ausgewählten und eines fremden Textes. Und all die Kriterien erfüllte die elfjährige Lara noch besser als ihre Mitbewerber – und nahm einigermaßen stumm vor Glück die Gratulationen von Jury, Publikum und Mitbewerbern entgegen. Mit Urkunden und Buchpräsenten wurden alle sechs Teilnehmer geehrt, für Vorlesekönigin Lara steht nun die nächste Aufgabe bevor: Sie wird als Siegerin auf Stadtebene nun Wülfrath beim Kreisentscheid vertreten. Der findet Donnerstag, 20. Februar, 15 Uhr in Heiligenhaus statt.

Lesen ist eines der liebsten Hobbys der Gymnasiastin. „Sich in ein Buch zu vertiefen und mich in einzelne Figuren hinein zu versetzen, das mache ich wirklich gerne“, erzählte sie über das „eigene Kopfkino, das meine Fantasie beflügelt“.

Kurz vor den Weihnachtsferien hatte am Gymnasium der Wettbewerb in den einzelnen Klassen stattgefunden, „wir hatten gar nicht so viel Zeit, uns vorzubereiten, irgendwie hatten die Lehrer das verpasst“, erinnert sich die Vorleserin grinsend. Jeweils zwei Kandidaten kamen pro sechster Klasse weiter – beim Schulentscheid übrigens hatte dann Lia die Nase vorn.