Wülfrath : Grundsteuer soll weniger stark erhöht werden

Wülfrath Bürgermeister Ritsche hat auf Antrag der Politik eine Alternative vorgelegt. Nicht sparen will er bei Kultur, Sport, Prävention. „Einrichtungen wie die Wasser- oder die Medienwelt oder das Kinder- und Jugendhaus tragen dazu bei, den Wohn- und Gewerbestandort Wülfrath attraktiv zu halten.“

Diese Berechnung ergebe sich unter anderem aus planerischen Verbesserungen im Personaletat in einer Größenordnung von 400.000 Euro im Jahr 2021, einem möglichen Verzicht auf die probeweise Taktverdichtung der Buslinie 601 zum S-Bahnhaltepunkt in Aprath in Höhe von 470.000 Euro in den Jahren 2021 bis 2023 sowie der Verschiebung von Baumscheibensanierungs- und Neubepflanzungsprojekten mit jeweils 25.000 Euro in den Jahren 2021/22. Der Bürgermeister rät indes dringend davon ab, städtische Angebote aus dem kulturellen und sportlichen Bereich oder Präventionsangebote des Dezernats für Jugend und Soziales nach mehreren Haushaltssicherungskonzepten erneut zur politischen Diskussion zu stellen. „Einrichtungen wie die Wasser- oder die Medienwelt oder das Kinder- und Jugendhaus tragen dazu bei, den Wohn- und Gewerbestandort Wülfrath attraktiv zu halten. Dort wo die Menschen leben, finden Unternehmen ihre Arbeitskräfte, die sie für ihre Betriebe benötigen. Deshalb ist es wichtig, Wülfrath lebendig, bunt und vielfältig zu halten und gleichzeitig in den Erhalt unserer Infrastrukturen zu investieren. Nur so bleiben wir im Wettbewerb mit anderen Kommunen attraktiv“, unterstreicht Ritsche. Eine ausführlichen, für jedermann einsehbare Stellungnahme werde zu den Haushaltsberatungen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 23. Juni vorgelegt.