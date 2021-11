Umweltbildung : Guck mal, was da krabbelt – Schüler lernen in der Natur

Umweltunterricht der Grundschule Ellenbeek im Grünzug: Mechthild Köhncke begutachtet Funde der Kinder in einem Lupenglas. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Unter Anleitung der Pädagogin Mechthild Köhncke vom Verein „Deutsche Umwelt-Aktion“ gehen die Kinder der Grundschule Ellenbeek im Grünzug auf die Suche nach kleinen Tieren. Lernziel: Der Boden lebt, und das ist gut so.

Es ist die erste Tier-Expedition, die die beiden dritten Klassen der Grundschule Ellenbeek auf den nahen Grünzug Ellenbeek unternehmen. Unter Anleitung der Pädagogin Mechthild Köhncke vom Verein „Deutsche Umwelt-Aktion“ gehen sie auf die Suche nach kleinen Tieren. Die Schüler werden in Dreier-Gruppen eingeteilt und jede Gruppe erhält einen durchsichtigen Becher mit Lupen im Deckel, einen Pinsel und einen Esslöffel.

Mechthild Köhncke weist auf den Waldrand. „Hier liegen viel Laub und tote Äste in den Büschen. Hier werden wir ganz viele Tiere finden.“ Dann erklärt sie, wie die „Werkzeuge“ einzusetzen sind. Mit dem Löffel lässt sich gut im Laub wühlen, aber auch ein bisschen im Boden graben. Wird beispielsweise eine Spinne gefunden, so lässt diese sich mit dem Pinsel in den offenen Becher schubsen. „Dann braucht ihr die Tiere nicht anfassen und könnt sie auch nicht zerdrücken“, so Mechthild Köhncke. „Ihr müsst zusammenarbeiten.“ Und dann geht es los.

Die Dreiergruppen verteilen sich und beginnen sofort damit, in den Blättern zu wühlen, Steine umzudrehen und im Boden zu graben. Die beiden Projektstunden stehen unter dem Motto „Der Boden lebt“ und sind in den Unterricht eingebunden. „Das Projekt wurde von der Stadt vorgeschlagen“, erzählt Klassenlehrerin Astrid Schwarz. Klimaschutzmanager Gerd Schlüter hatte zuvor alle Kindergärten und Grundschulen Wülfraths angeschrieben und zur Teilnahme an dem Klimaschutz-Projekt eingeladen. Adrian würde gerne eine Kellerassel finden. Doch so einfach ist es gar nicht. Schließlich werden die drei Jungs unter einem Stein fündig. „Ich sehe einen ganz winzigen Wurm!“, ruft Adrian und gemeinsam mit Noah fängt er das Tierchen in dem Becher ein. Mechthild Köhncke betrachtet das winzige Geschöpf durch die Lupe und stellt fest: „Das ist eine Käferlarve.“ Die kleine Schnecke mit Haus ist leichter einzufangen. Und dann kommt der ganz große Fang: ein Regenwurm.

So deutlich wie unter der Lupe haben ihn die drei Jungs noch nie gesehen. „Sieht gut aus“, meint Noah. Der Unterricht in der freien Natur bringt die Kinder auf Tuchfühlung mit den kleinen Krabbel- und Kriechtieren. So können sie mit eigenen Augen sehen, dass der Boden viel mehr ist als Erde und Steine. Er ist Lebensraum zahlreicher Tiere. „Die Kinder lernen, wie wichtig diese Tiere für den Wald sind“, erklärt Mechthild Köhncke. „Sie zersetzen alles, was heruntergefallen ist, Blätter, Äste.“ Und sorgen so für einen nährstoffreichen Waldboden.