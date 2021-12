Entscheidung im Stadtrat : Grundleistungen werden ab 1. Januar teurer

Ein Zwei-Personen-Haushalt zahlt für eine 40-Liter-Restmülltonne bei 14-tägiger Leerung künftig 100,35 Euro statt 94,99 Euro pro Jahr. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Wülfrath Die Politik hat zwar aus haushalterischer Notwendigkeit zugestimmt, hätte aber lieber mehr Zeit für Beratung und Anpassung der Satzungen gehabt.

Von Thomas Peter

Der Stadtrat hat die neuen Gebührensatzungen für die Jahre 2022 und 23 beschlossen. Der allgemeinen Preisentwicklung folgend steigen die Gebühren für alle Grundabgabearten außer der Straßenreinigung gegenüber dem aktuellen Kalkulationszeitraum (2020 und 2021) leicht an.

So zahlt ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt für eine 40-Liter-Restmülltonne bei 14-tägiger Leerung künftig 100,35 Euro pro Jahr gegenüber bisher 94,99 Euro. Die Ratsmitglieder stimmten der Vorlage nur aus haushalterischer Notwendigkeit zu und hätten lieber mehr Zeit für Beratung und Anpassung der Satzungen gehabt.

Offene Fragen wurden am Beispiel der Gebührensatzung Abfallbeseitigung diskutiert. Die Stadt Wülfrath folgt seit langem der Praxis, Gebühren immer für jeweils zwei Jahre zu kalkulieren und festzusetzen. Das Kommunalabgabengesetz erlaubt einen Geltungszeitraum von bis zu drei Jahren, der Regelfall sollte jedoch die jährliche Kalkulation sein. Für die Wülfrather Bürger ergibt sich aus dem Zweijahreszeitraum der Vorteil, dass sich die Gebühren trotz jährlich steigender Kosten nur alle zwei Jahre erhöhen. Allerdings ist auch der umgekehrte Effekt möglich: Zum kommenden Jahr sind die Abfallbeseitigungskosten, die der Kreis Mettmann an den Entsorger zu zahlen hat, gesunken. Andere Städte, die jährlich neu kalkulieren, geben diese Ersparnis an ihre Bürger weiter, während Wülfrath noch die Kostensteigerung von 2021 ausgleichen muss. So stand nun die Frage im Raum, ob sich die für zwei Jahre kalkulierten Kosten denn auch splitten ließen. Kämmerer Paul-Georg Fritz gab die Antwort des Städte- und Gemeindebundes wieder, wonach dies nicht erlaubt sei. Zwar sei eine Kostenkalkulation für bis zu drei Jahre möglich, doch dann dürfe sich in dieser Zeit die Gebührensatzung auch nicht ändern. Etwaige Unterdeckungen, die durch unvorhergesehene Kostensteigerungen entstehen können, seien dann nicht durch den Gebührenzahler, sondern durch Deckungsbeiträge aus anderen Jahren auszugleichen.

Genau wegen solcher Fragen hatten viele Ratsmitglieder Bauchschmerzen. „Ich finde es heute noch unzumutbarer als im HFA letzte Woche, uns 14 Tage vor Jahresende eine Vorlage zu geben, die am 1. Januar in Kraft treten und dann zwei Jahre gelten soll“, schimpfte Wolfgang Peetz (WG). Hintergrund war zum einen, dass die Gebühren erst nach Fertigstellung des Haushaltsplanentwurfs kalkuliert werden konnten. So geht die Stadt von rund 3,65 Millionen Euro Restmüllkosten für 2022 und 23 aus, gegenüber 3,24 Millionen Euro im vorherigen Zeitraum.

Außerdem ergab sich eine weitere Änderung in der endgültigen Ratsvorlage, im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf, der letzte Woche im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert worden war. Diese ist allerdings erfreulich: Auf Anfrage der CDU-Fraktion hat die Verwaltung einen niedrigeren Preis pro metrischer Tonne Restmüll zugrunde gelegt, so dass die Gebühren pro Haushalt nur halb so stark steigen, wie zunächst gedacht.