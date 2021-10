Bildung in der Kalkstadt : Grüne und CDU: Schulen müssen attraktiver werden

Bildung in der Kalkstadt

Wülfrath Wülfrather Eltern sollen ihre Kinder möglichst auch in Wülfrath zur schicken. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die weiterführenden Schulen in der Stadt attraktiver werden, meinen die Grünen.

Dank des engagierten Mitwirkens von Elternvertretern, Schulvertretern, Fraktionsvertretern und Schulamt seien die Haushaltsmittel in der vergangenen Ratssitzung mit den Stimmen von Bündnis90/Die Grünen, CDU und den Linken freigegeben worden. Durch den gemeinsam Haushaltsantrag von Grünen und CDU könnten noch in diesem Jahr die ersten schulübergreifenden Informationsmaterialien beschafft werden. Denn die meisten Punkte der Elternbefragung (60 bis 80 Prozent) wären mit „keine Angabe“ bewertet worden. Dieses Ergebnis führt der Arbeitskreis auf unzureichende Information der Eltern zurück, so dass keine fundierte Entscheidung getroffen werden könne.