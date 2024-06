„Dicke Fische“ stehen von Gericht Drogenhandel durch Großrazzia aufgedeckt

Am frühen Morgen des 26. Septembers 2023 hatte es an mehreren Orten in Velbert gekracht. Anwohner waren unsanft geweckt worden und hatten auf Facebook von Schüssen und Explosionen berichtet. Eine Pressesprecherin der Kreispolizei Mettmann hatte schnell Entwarnung gegeben: Es sei auf niemanden geschossen worden. Dass bei Razzien Türen aufgesprengt werden und dass auch in den frühen Morgenstunden, weil man hoffe, die Tatverdächtigen zu dieser Uhrzeit in ihrem Wohnungen anzutreffen, das sei übliche Polizeitaktik.