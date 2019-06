Wülfrath : Musikalische Kalkstädter besteigen das Siegertreppchen

Wülfrath 14.500 Musiker nehmen an dem Wettbewerb teil. Die Wülfrather überzeugten: Das Flötenorchester ist nur einen Punkt vom Vizemeister entfernt.

Es war ein erfolgreiches Wochenende für den Musikverein Kalkstädter Wülfrath: In Osnabrück haben die insgesamt 35 Musiker im Zuge des Deutschen Musikfestes bei der fünften offenen Deutschen Meisterschaft der Spielleutemusik in der ersten Liga der Flötenorchester den dritten Platz belegt. „Nur ein Punkt trennt uns vom Vizemeister“, verrät Vorsitzender Wolfgang Köster stolz.

Bei traumhaften Sommerwetter zelebrierten die Orchestermusiker sowie weitere 15 Begleitpersonen das außergewöhnliche Wochenende. „Da die Hotels in Osnabrück schon sehr früh ausgebucht waren, haben wir unsere Zelte in Ibbenbüren aufgeschlagen und sind mit einem Reisebus zum Musikfest gefahren. Am Samstag konnten wir um 11 Uhr in die Konzerthalle um uns einzuspielen, um 12 Uhr war unser Auftritt.“