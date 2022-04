Girls‘ Day in Wülfrath : Das können nicht nur Männer machen

Girls‘ Day bei Feuerwehr und Rathaus (v.l.): Melek, Tim Kaiafas, Sarah, Tuana und Marta, im Hintergrund Rainer Ritsche und Franca Calvano. Foto: Achim Blazy (abz)

Am gestrigen „Girls‘ Day“ probierten auch Schülerinnen in Wülfrath Jobs aus, die nach wie vor noch männerdominiert sind. So schlüpften sie in die Rolle von Feuerwehrfrau und Bürgermeisterin. Das sind Eindrücke, die bleiben.