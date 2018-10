Gericht verhandelt Faustschlag eines Wülfrathers

WÜLFRATH Der Angriff hat das Leben einer 24 Jahre alten Frau stark beeinflusst: Sie hat seither ein Trauma und muss psychologisch behandelt werden.

Es war ein ganz normaler Tag. Im Zug nach Essen hat sie auf dem i-Phone eine Serie geschaut. Dort am Hauptbahnhof angekommen, wollte sie ihren Freund treffen. In seine oder ihre Wohnung: Das sei dann immer die Frage gewesen, die ganz spontan entschieden worden sei. Am 27. September vergangenen Jahres lief es wie immer: Sie stieg aus dem Zug, lief über den Bahnsteig und wollte gerade ihr Handy in die Jackentasche stecken, als sie plötzlich ein Faustschlag ins Gesicht zu Boden streckte. „Ich habe geschrien und auf den Mann gezeigt“, erinnert sich die 24-Jährige. Es habe eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis ihr jemand geholfen habe.

Während er in die Gewahrsamszelle gebracht wurde, fuhr ein Rettungswagen die junge Frau mit schweren Gesichtsprellungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Der Überfall hat gravierene Folgen. „Ich war vorher eine selbstbewusste Frau, die wusste, was sie wollte, und das auch gesagt hat“, spricht die 24-Jährige unter Tränen über die Zeit nach dem Überfall. Damals gerade in der Probezeit, habe sie ihren Job verloren, weil sie vor allem seelisch unter der Tat gelitten habe. An unbeschwerte Zugfahrten sei nicht mehr zu denken gewesen. Einmal habe sie sogar auf der Polizeiwache am Essener Bahnhof einen Nervenzusammenbruch bekommen und nicht mehr nach Dortmund fahren können, wo sie damals noch gewohnt habe. Die Beamten hätten sie in Zug und Bus nach Hause begleiten müssen.