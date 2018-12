Wülfrath: Altehrwürdige Kirche wird saniert

Wülfrath Die evangelisch-reformierte Gemeinde Schöller schließt sich der reformierten Gemeinde in Gruiten an.

Das alles hätte auch der Schöllerkirche drohen können - schließlich ist die evangelisch-reformierte Gemeinde gerade mitten im Umbruch, um sich zum Jahresbeginn vollends der reformierten Gemeinde in Gruiten anzuschließen. Und deren Pfarrer Hanno Nell hatte offenbar schon länger geahnt, dass man irgendwann Hand anlegen müsse am Gemäuer der Nachbargemeinde. Damals habe ihm das niemand so recht glauben wollen und dennoch sei für ihn klar: „Über das Aufgeben der Kirche denken wir nicht nach.“

Ein solch klares Bekenntnis zu einer Kirche scheint in Zeiten wie diesen längst keine Selbstverständlichkeit mehr zu sein. Der Zeitpunkt dafür hätte auch passender nicht sein können – in der Schöllergemeinde dürfte es jedenfalls für Aufatmen gesorgt haben.

Mittlerweile steht ein Holzaufbau vor dem Eingang, um die Besucher vor herunterrieselndem Putz zu schützen. Eine Architektin hat damit begonnen, die Schäden zu begutachten und die Sanierung zu planen. Die Aufhängung der Glocken ist in die Jahre gekommen, einige der Kalksteine sind gebrochen, und auch am Dach des Kirchenschiffs hat der sprichwörtliche Zahn der Zeit genagt.

„Die Gruitener haben natürlich erst mal geschluckt, sie sind ja nun mit verantwortlich“, räumt Superintendent Jürgen Buchholz ein. Sei man anfangs von Kosten jenseits der 500.000 Euro ausgegangen, so liege der Kostenvoranschlag mittlerweile bei 870.000 Euro. „Das übersteigt die Rücklagen aus dem Baubereich bei weitem“, weiß Buchholz. Man schaue nun jedoch hoffnungsvoll nach vorne auf das Jahr 2020, in dem mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden soll. Das tut auch der Förderverein der Schölleraner Kirchengemeinde, in dessen Satzung früher stand, die dortige Pfarrstelle zu erhalten. Die wiederum ist bereits seit Sommer 2017 unbesetzt, nachdem die Landeskirche einen Antrag auf Fortführung abgelehnt hatte. Nun habe man den Vereinszweck auf die Erhaltung der Kirche und des Umfeldes ausgerichtet. „Damit unser Beitrag nicht einfach nur in der Anonymität einer großen Summe aufgeht, werden wir einzelne Projekte finanziell unterstützen“, kündigt Jürgen Fritz vom Förderverein an. Im kommenden Jahr will die Gemeinde diverse Förderanträge stellen, um die Sanierung finanziell stemmen zu können.