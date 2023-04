Erfolgreiche Gärtnerinnen aus Wülfrath und Heiligenhaus „Groß-Gold“ und Silber für Gärtner-Ideen

„An der Bundesgartenschau teilzunehmen, das ist für uns inzwischen Ehrensache, vergleichbar einer Meisterschaft“, sagt Melanie Vößing-Setzer. Die 44-jährige Heiligenhauserin hat nicht nur in Heiligenhaus ihren Betrieb, sondern ein weiteres Geschäft in Wülfrath und ist unter anderem auch für den Evangelischen Friedhof in Wülfrath zuständig. Dass dies Wettkampf-Ehrgeiz wecken kann, ist sicher nicht die erste Assoziation eines Laien, wohl aber die Erfahrung einer Fachfrau mit mehr als zwei Jahrzehnten Berufserfahrung.